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4 вересня • оновлено в 14:00
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Капітан "Шахтаря" Тайсон відзначився крутим досягненням у Лізі чемпіонів

1.1т Читати матеріал російською

Бразильський хавбек "Шахтаря" Тайсон потрапив до рейтингу, опублікованому на основі статистичних показників футболістів у Лізі чемпіонів за сезон-2018/19.

Тайсон потрапив до списку найбільш швидкісних футболістів Ліги чемпіонів

Тайсон потрапив до списку найбільш швидкісних футболістів Ліги чемпіонів

За інформацією порталу Squawka, капітан "гірників" здійснив один із найшвидших забігів минулого сезону. 31-річний бразилець у домашньому матчі групового етапу з "Хоффенхаймом" (2:2) розвинув швидкість до 33,3 км/год.

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Найвищий результат продемонстрував захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк. Швидкість голландця в одному з ривків у матчі 1/2 фіналу ЛЧ з "Барселоною" (0:3) становила 34,5 км/год.

Капітан "Шахтаря" Тайсон відзначився крутим досягненням у Лізі чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон був дуже близький до переходу в "Мілан", проте клуби не встигли оформити трансфер в останні години трансферного вікна. Футболіст образився, опублікувавши пост в Instagram.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Тайсон
Тег
ФК Шахтар
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