Капітан "Шахтаря" Тайсон відзначився крутим досягненням у Лізі чемпіонів

Бразильський хавбек "Шахтаря" Тайсон потрапив до рейтингу, опублікованому на основі статистичних показників футболістів у Лізі чемпіонів за сезон-2018/19.

Тайсон потрапив до списку найбільш швидкісних футболістів Ліги чемпіонів

За інформацією порталу Squawka, капітан "гірників" здійснив один із найшвидших забігів минулого сезону. 31-річний бразилець у домашньому матчі групового етапу з "Хоффенхаймом" (2:2) розвинув швидкість до 33,3 км/год.

Найвищий результат продемонстрував захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк. Швидкість голландця в одному з ривків у матчі 1/2 фіналу ЛЧ з "Барселоною" (0:3) становила 34,5 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон був дуже близький до переходу в "Мілан", проте клуби не встигли оформити трансфер в останні години трансферного вікна. Футболіст образився, опублікувавши пост в Instagram.

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