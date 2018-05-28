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Капітан "Реала" зганьбився під час фіналу Ліги чемпіонів в Києві: Відеофакт

11.1тЧитати новину російською

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос потрапив в скандал під час фіналу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем", який 26 травня відбувся в Києві. В середині першого тайму іспанець у боротьбі за м'яч завдав травми головній зірці англійського клубу єгиптянину Мохамеду Салаху. Форвард "червоних" не зміг продовжити гру і був замінений.

Рамос довго вибачався перед суперником, проте під час проведення заміни Салаха не приховував своєї радості. Серхіо щось з посмішкою обговорював з одним з помічників головного арбітра зустрічі серба Мілорада Мажич. Момент потрапив в об'єктив телекамер і викликав негативну реакцію у футбольних уболівальників.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Особа
Серхіо Рамос
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Реал Мадрид
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