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27 вересня • оновлено в 18:53
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Капітан "Маріуполя" обматюкав партнерів після матчу з "Динамо": спортивні підсумки 26 вересня

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Капітан "Маріуполя" Рустам Худжамов розлютився після матчу із київським "Динамо", а Василь Ломаченко офіційно отримав нового суперника.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 26 вересня.

Крім того, українська тенісистка Катаріна Завацька обіграла суперницю з Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Рустам Худжамов Василь Ломаченко Катаріна Завадська
Теги
ФК Динамо Київ ФК Маріуполь
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