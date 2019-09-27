Капітан "Маріуполя" обматюкав партнерів після матчу з "Динамо": спортивні підсумки 26 вересня

Капітан "Маріуполя" Рустам Худжамов розлютився після матчу із київським "Динамо", а Василь Ломаченко офіційно отримав нового суперника.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 26 вересня.
Крім того, українська тенісистка Катаріна Завацька обіграла суперницю з Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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