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Капітан футбольної команди помер загадковою смертю

1.2тЧитати новину російською

18-річний футболіст англійської юніорської команди "Менсфілд Таун" Райан Еванс трагічно помер уві сні.

"Він був фантастичним лідером, завжди готовим вчитися. Він з нескінченним ентузіазмом робив все, що міг. Ці та інші причини зробили його капітаном команди в минулому сезоні", - цитує прес-служба команди головного тренера Джеймі Макгуайер.

Райан Еванс

Sky Sports

Причини смерті стануть відомо після розтину. Незадовго до смерті футболіст отримав місце в молодіжній команді "Менсфілд Таун", в якій виступають футболісти не старше 21 років.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в березні захисник збірної Італії і капітан "Фіорентини" Давіде Асторі помер уві сні в готелі в Удіне.

Місце
Англія
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