Капітан "Дніпра" розповів, чим закінчиться матч Україна - Росія на Євро-2020

Капітан "Дніпра-1" Сергій Кравченко вважає, що в теоретичному поєдинку збірної України проти Росії на чемпіонаті Європи з футболу-2020 переможе наша команда.
Чемпионат.com
"Якщо така зустріч відбудеться, і збірні України та Росії зійдуться у плей-офф, то це буде суперматч, з колосальним ажіотажем. Україна зараз показує хороший футбол, і команда Росії непогано виглядає. Тим не менш, збірна України зараз більш стабільна, вона у відбірковому циклі не програвала взагалі, а Росія два рази поступилася бельгійцям. Ми всі, звичайно ж, будемо вболівати за українців. Мій прогноз: підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь збірної України", – наводить слова Кравченко "Діалог".
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розводить українські та російські команди з 2014 року, з початку конфлікту в Донбасі. При жеребкуванні Євро-2020 УЄФА навіть був готовий опустити Україну з першого до другого кошика, щоб уникнути можливого потрапляння українців з росіянами в одну групу.
Також УЄФА видала постанову, завдяки якій Україна і Росія при необхідності будуть розведені в плей-офф ЧЄ до стадії 1/2 фіналу.
Раніше головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов не відразу знайшов відповідь на питання, що він буде відчувати після того, як програє Україні.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".