Капітан "Дніпра" розповів, чим закінчиться матч Україна - Росія на Євро-2020

Капітан "Дніпра-1" Сергій Кравченко вважає, що в теоретичному поєдинку збірної України проти Росії на чемпіонаті Європи з футболу-2020 переможе наша команда.

Чемпионат.com

"Якщо така зустріч відбудеться, і збірні України та Росії зійдуться у плей-офф, то це буде суперматч, з колосальним ажіотажем. Україна зараз показує хороший футбол, і команда Росії непогано виглядає. Тим не менш, збірна України зараз більш стабільна, вона у відбірковому циклі не програвала взагалі, а Росія два рази поступилася бельгійцям. Ми всі, звичайно ж, будемо вболівати за українців. Мій прогноз: підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь збірної України", – наводить слова Кравченко "Діалог".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розводить українські та російські команди з 2014 року, з початку конфлікту в Донбасі. При жеребкуванні Євро-2020 УЄФА навіть був готовий опустити Україну з першого до другого кошика, щоб уникнути можливого потрапляння українців з росіянами в одну групу.

Також УЄФА видала постанову, завдяки якій Україна і Росія при необхідності будуть розведені в плей-офф ЧЄ до стадії 1/2 фіналу.

Раніше головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов не відразу знайшов відповідь на питання, що він буде відчувати після того, як програє Україні.

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