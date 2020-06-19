Капітан "Динамо" звернув увагу на "незвичні шипи" гравця "Зорі", через якого отримав травму

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук назвав екіпіровку гравця "Зорі" Ловро Цвека причиною травми в матчі 26-го туру УПЛ.

Футболіст "біло-синіх" отримав глибоке розсічення на 82-й хвилині гри і був змушений покинути поле після того, як суперник в'їхав йому в ногу. При цьому до самого Цвека Сидорчука немає претензій.

"Я хочу, щоб арбітри, особливо резервний, коли випускає футболістів на поле, приділяв особливу увагу шипам на бутсах гравців. Як мені здалося, у суперника були якісь незвичні шипи – в іншому випадку такої рваної рани просто не було б. А до Цвека в мене немає жодних претензій, тим більше я сам не з м'яких футболістів. І з самим гравцем "Зорі" ми спілкувалися після матчу, він вибачився за той епізод", – цитує капітана "Динамо" клубна прес-служба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" отримало трансферну пропозицію від "Монако" щодо Жерсона Родрігеса.