Капітан "Динамо" звернув увагу на "незвичні шипи" гравця "Зорі", через якого отримав травму
Сергій Сидорчук пропустить кілька днів через травму
Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук назвав екіпіровку гравця "Зорі" Ловро Цвека причиною травми в матчі 26-го туру УПЛ.
Футболіст "біло-синіх" отримав глибоке розсічення на 82-й хвилині гри і був змушений покинути поле після того, як суперник в'їхав йому в ногу. При цьому до самого Цвека Сидорчука немає претензій.
"Я хочу, щоб арбітри, особливо резервний, коли випускає футболістів на поле, приділяв особливу увагу шипам на бутсах гравців. Як мені здалося, у суперника були якісь незвичні шипи – в іншому випадку такої рваної рани просто не було б. А до Цвека в мене немає жодних претензій, тим більше я сам не з м'яких футболістів. І з самим гравцем "Зорі" ми спілкувалися після матчу, він вибачився за той епізод", – цитує капітана "Динамо" клубна прес-служба.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" отримало трансферну пропозицію від "Монако" щодо Жерсона Родрігеса.