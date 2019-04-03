Капітан "Динамо" забив фантастичний гол в УПЛ - опубліковано відео

Капітан київського "Динамо" Віктор Циганков відзначився неймовірним ударом у центральному матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти луганської "Зорі".

На 63-й хвилині Вербич прийняв м'яч, здорово протягнув круглого до штрафного майданчика, де з порушенням правил його зупинив Білий.

Виконувати удар взявся капітан столичної команди і зробив це бездоганно. Фантастичний постріл Віктора в ліву дев'ятку виявився для Махардзе таким, який не береться.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що зустріч "Зорі" і "Динамо" відбулася 3 квітня на "Славутич-Арені" в Запоріжжі і завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. По ходу матчу кияни програвали 0:2.

Раніше свій поєдинок провів донецький "Шахтар". "Гірники" лише завдяки пенальті змогли вирвати перемогу у "Олександрії" (1:0).

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