Капітан "Динамо" встановив незвичний рекорд у матчі з "Десною"

Віктор Циганков зробив дубль в матчі з "Десною". ФК "Динамо" Київ

Капітан київського "Динамо" Віктор Циганков став автором неординарного досягнення в матчі 28-го туру Прем'єр-ліги з чернігівською "Десною".

Лідер "біло-синіх" зробив найбільш "повільний" дубль команди в чемпіонатах країни, підрахував сайт Sport.ua. Два його м'ячі в ворота "Десни" розділили 83 хвилини. Віктор відкрив рахунок на третій хвилині гри, а вдруге відзначився на 86-й хвилині.

Таким чином, Циганков на одну хвилину перевершив рекорд, який до цього належав легенді "Динамо" Олегу Гусєву. Той у 2004-му році в грі з "Чорноморцем" вразив ворота суперника на першій і 83-й хвилинах гри.

Відзначимо, що два голи Циганкова не допомогли динамівцям вирвати навіть нічию в Чернігові: кияни поступилися на виїзді – 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко не стримав емоцій, коментуючи поразку команди від "Десни".