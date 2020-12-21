Капітан "Динамо" висловився щодо скандалу з матчем Швейцарія – Україна

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук не вірить у те, що Україні вдасться домогтися проведення матчу Ліги націй зі Швейцарією.

Про це півзахисник заявив в інтерв'ю журналу "Футбол", коментуючи скандальне рішення УЄФА покарати нашу збірну технічною поразкою за скасування поєдинку шостого туру дивізіону А.

"Я не прихильник усіх цих теорій змов. Мені просто здається, що так не повинно бути. Але розумію, що більше і прецедентів таких, найімовірніше, не буде, тому що вірус відступатиме. Зрозуміло, що на таких справах можна грати гру й отримувати дивіденди... Якщо так, то такі вчинки Швейцарію не прикрашають. Це залишиться на їхній совісті. Чи вірю я в перегравання? Ні. Малоймовірно", – заявив Сидорчук.

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