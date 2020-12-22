Капітан "Динамо" сказав, що його найбільше здивувало в "Шахтарі"

Футболіст "Динамо" Сергій Сидорчук зізнався, що його більше здивувало 0:10 "Шахтаря" за сумою двох матчів з "Боруссііей" Менхенгладбах, ніж дві перемоги над "Реалом".

Капітан київського клубу, який перехворів коронавірусом, припустив, що такий результат "гірників" може бути результатом наслідків захворювання цим вірусом у гравців.

"Найбільше здивувало 0:10 від "Боруссії". Припускаю, що це наслідок коронавiрусу і втрати ігрової форми", – сказав Сидорчук в інтерв'ю журналу "Футбол", текст якого наводить "Динамо" від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київське "Динамо" в своєму Instagram назвало рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ) по грі "Інгулець" – "Шахтар" "перемогою в "драматичному" матчі".

На домашній арені команди з Кропивницького не працював підігрів, а газон стадіону не був захищений від опадів, через що поле перетворилося на лiд і стало непридатним для гри. Делегат УАФ прийняв рішення скасувати матч.