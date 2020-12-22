Капітан 'Динамо' розповів про наслідки коронавірусу: спортивні підсумки 21 грудня

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук відверто розповів, як переніс коронавірус, а зірка "Барселони" Ліонель Мессі повторив рекорд легендарного Пеле.

Крім того, колишній капітан "Динамо" Домагой Віда забив фантастичний гол у чемпіонаті Туреччини.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 21 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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