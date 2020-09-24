Капітан "Динамо" розповів, на чому наполягав Луческу в матчі з "Гентом"

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук поділився своєю думкою про переможний для команди перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента" (2:1).

На думку футболіста, слизький газон не сильно вплинув на гру, а вилучення українського півзахисника "Гента" Романа Безуса стало наслідком жорсткості порушення, а не погодних умов. Він також розповів, що наставник "Динамо" Мірча Луческу закликав своїх підопічних спробувати забити ще один гол.

"Не думаю, що слизький газон сильно вплинув на гру. В принципі, поле було гарної якості і, думаю, не позначилося на порушеннях. Якщо згадати навіть вилучення, то Безус заробив його за жорстку гру. Але така гра зрозуміла, адже на кону – груповий етап Ліги чемпіонів. Ми хотіли забити третій гол, і гра давалася з самого початку, і головний тренер наполягав на тому, щоб ми не зупинялися і спробували забити ще. Але не вийшло. Сподіваємося, що це вдасться зробити в Києві", – цитує слова Сидорчука офіційний сайт киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу оцінив гру "Динамо" у виїзному поєдинку проти "Гента", а потім і наставник бельгійців прокоментував результат матчу.