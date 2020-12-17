Капітан "Динамо" розкрив феномен Луческу та пояснив проблему "нового Шевченка"

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук заявив, що футболісти почали краще вловлювати інформацію з приходом Мірчі Луческу на пост головного тренера, оскільки він ясно її доносить.

В інтерв'ю журналу "Футбол" він зазначив, що команді допомогли успіхи, які були досягнуті на початку роботи румунського фахівця з клубом. Півзахисник розповів, що наставник "Динамо" відразу почав приділяти велику увагу грі в обороні.

"Футболісти стали вловлювати інформацію краще. Він доносить її ясно. Важливим фактором стало те, що на початковому етапі його роботи вдалося досягти позитивного результату. Коли все починається з хорошого, всі з високим бажанням долучаються до процесу. Імпульс у будь-якій справі відіграє велику роль. Важливо, щоб твоя робота приносила дивіденди. Як тільки Луческу прийшов, він процитував Фергюсона (легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона – Ред.). Напад може виграти окремий матч, а захист виграє чемпіонат. Він дуже активно почав працювати над побудовою гри в обороні", – процитовані слова Сидорчука на сторінці журналіста Валерія Пригорницького в Facebook.

Капітан киян також поділився своєю думкою про гольову засуху нападника команди Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".

"Знаєте, він на тренуваннях забиває. Мені здається, в його випадку це більше психологічний фактор. Він відчув довіру, можливо, безальтернативну довіру і десь це підсвідомо вплинуло на його психологію", – додав Сидорчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що заважає Супрязі результативно виступати за команду.