Офіційно: капітан "Динамо" перейшов в клуб-аутсайдер

Капітан київського "Динамо" Микола Морозюк підписав контракт із турецьким клубом "Різеспор".

Спершу про це повідомило авторитетне місцеве видання Futbolarena з посиланням на свої джерела. За інформацією журналістів офіційно про трансфер повинно бути оголошено після успішного проходження футболістом медогляду.

💥 Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'den Mykola Moroziuk ile anlaştı. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. pic.twitter.com/sLIYd3tFWi — FutbolArena (@futbolarena) 10 січня 2019 р.

Пізніше перехід 30-річного півзахисника офіційно підтвердив київський клуб.

"Микола Морозюк до кінця поточного сезону буде виступати в "Різеспорi" на правах оренди", - йдеться на сайті віце-чемпіона України.

У поточному сезоні на рахунку Морозюка 19 матчів за "Динамо", в яких він забив 1 м'яч і віддав 3 гольові передачі.

Після 17-го туру в турецькій Суперлізі "Різеспор" посідає останнє, 18-е місце. В активі команди з Різи сім поразок і лише одна перемога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за "Різеспор" з літа минулого року виступає екс-нападник збірної України Олександр Гладкий. У чемпіонаті Туреччини українець взяв участь у 8 поєдинках, проводячи у середньому на полі по 43 хвилини.

У вересні Гладкий робив дубль у матчі Кубка Туреччини проти "Тарсус".

Гладкий у липні 2017 року достроково розірвав контракт із "Динамо".