Капітан "Динамо" назвав головну проблему Монзуль

Український футбольний арбітр Катерина Монзуль має серйозні проблеми через систему відеодопомоги (VAR).

Таку думку в інтерв'ю журналу "Футбол" висловив капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук. За його словами, більшість рішень 39-річної харків'янки є правильними, але після перегляду повторів вона помиляється.

"Язик не повертається сказати, що Монзуль поганий арбітр. Їй заважає VAR. Її початкові рішення, напевно, на 80-90% адекватні. Після перегляду VAR все змінюється. Повертаємося до ракурсу повторів мого фолу на Корнієнко або до вилучення Шепелєва з "Колосом" . Ще раз, на повторі не видно істинної динаміки. Зрештою, є сила удару, швидкість, а не тільки децибели крику. Звичайно, в сповільненій картинці все може здатися смертельним. Але давайте підходити до питання адекватно", – заявив Сидорчук.

Відзначимо, що Монзуль в 2020 році відсудила дев'ять матчів за участю "Динамо" і часто потрапляла під шквал критики через вилучення та пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Сидорчук відверто розповів, як переніс коронавірус.