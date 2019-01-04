Дружина капітана "Динамо" заговорила про переїзд до США

Дружина футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина мріє про будинок у США. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Коротше, у мене є така мрія, жити в якомусь невеликому курортному містечку, в будинку на березі океану. Але в десятці кілометрів від мегаполісу, щоб була можливість виїжджати зрідка в люди. Думаю, найкращий варіант – це Америка", - підписала відверту новорічну фотографію в соцмережах Ірина.

Микола Морозюк ФК Динамо

Таку мрію дружині українського футболіста навіяв перегляд американського серіалу.

"Вчора почала дивитися "Беверлі Хіллз" (нове покоління), розумію, що місце якраз для мене. Загалом, вирішила подивитися там нерухомість, але, коли побачила ціни, зрозуміла, що максимум можу поки собі дозволити – це відзначити локацію в Instagram", – з сумом констатувала Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL дружина півзахисника київського "Динамо" Миколи Морозюка викликала справжній фурор в Instagram своїм еротичним знімком, зробленим на відпочинку на Мальдівах.

У кадрі на Ірині вдягнені лише маленькі плавки. Дівчина стоїть топлес, прикривши груди руками.