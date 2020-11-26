Капітана "Динамо" дискваліфікували

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) дискваліфікував на три матчі капітана "Динамо" Сергія Сидорчука за порушення проти Віктора Корнієнка.

Інцидент стався в поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря" (0:3).

"З огляду на пояснення "Динамо" щодо Сидорчука, як пом'якшувальнi обставини, було прийнято рішення відсторонити футболіста від участі в змаганнях на три матчі плюс один матч умовно за застосування надмірної сили з нанесенням травми супернику", – йдеться на сайті УАФ.

29-річний півзахисник вже пропустив зустріч 10-го туру УПЛ проти "Інгульця" (2:0). Сидорчук не зіграє проти "Ворскли" і "Маріуполя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар дав свою оцінку епізоду з видаленням Сергія Сидорчука, яке багато в чому вплинуло на результат матчу між "Динамо" і "Шахтарем".

Пізніше Корнієнко заявив, що не тримає зла на капітана "Динамо" Сергія Сидорчука, підкат якого привів до його травми.