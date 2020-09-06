Канчельскіс, який хворіє на COVID-19, назвав симптом, який призвів до госпіталізації

Знаменитий колишній футболіст київського "Динамо", московського "Спартака" і "Манчестер Юнайтед", а нині головний тренер казахстанського "Навбахору", Андрій Канчельскіс розповів про свої симптоми COVID-19.

За словами 51-річного ексзахисника збірної Росії, в лікарню він звернувся лише коли у нього різко підвищилася температура.

"Перші дні в готельному номері відлежувався. Відчував себе нормально, ні кашлю, ні температури. А потім різко підскочила до 39. Тоді всі зрозуміли, що потрібен стаціонар. Нюх не пропав. Але слабкість накрила така, що не хотілося взагалі нічого. Ні їсти, ні пити, ні говорити. Лежав пластом. або спав, або просто дивився в стелю. Ніякого апетиту, зневоднення. За кілька днів схуд на п'ять кілограмів", – цитує тренера "Спорт-Експрес".

Канчельскісу в лікарні стало краще.

"Зараз вже і бадьорість якась з'явилася, і апетит повернувся. Трошки гаряченького посьорбав. Температура – в нормі. Тиск – теж. Особливо радує, що вдалося уникнути ускладнень. Так що йду на поправку. Проведу тут ще три дні – точно. Потім знову аналізи здам. Якщо динаміка позитивна, і лікарі дозволять покинути лікарню, відразу поїду в Наманган", – підсумував Андрій Антанасович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в клубі-новачка Прем'єр-ліги України ФК "Рух" зафіксовано спалах COVID-19.

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