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8 листопада • оновлено в 11:05
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Камбеки України у Лізі Європи: спортивні підсумки 7 листопада

1.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" та "Олександрія" здійснили камбеки у Лізі Європи, а у Львові побилися десятки футбольних фанатів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 7 листопада.

Крім того, легендарний Володимир Кличко зробив нову заяву про повернення на ринг. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Теми
Динамо – Копенгаген Ліга Європи
Теги
ФК Динамо Київ ПФК Олександрія
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