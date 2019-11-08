Камбеки України у Лізі Європи: спортивні підсумки 7 листопада

Київське "Динамо" та "Олександрія" здійснили камбеки у Лізі Європи, а у Львові побилися десятки футбольних фанатів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 7 листопада.

Крім того, легендарний Володимир Кличко зробив нову заяву про повернення на ринг. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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