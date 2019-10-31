Камбек на останній секунді в матчі з 10 голами: "Ліверпуль" встановив суперрекорд в Англії

Гранди англійського футболу "Ліверпуль" і "Арсенал" влаштували фантастичну за своєю драматургією битву в 1/8 фіналу Кубка ліги. На арені "Енфілд" команди на двох забили 10 голів. Рахунок – 5 5.

Суперники вийшли на матч не основними складами, проте показали гостроатакуючий футбол протягом 90 з гаком хвилин.

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

Після перерви лідерство було у лондонських "канонірів". На дубль Мартінеллі і гол Торрейри "Ліверпуль" відповів лише автоголом Мустафі і пенальті, який реалізував Мілнер.

На початку другої половини зустрічі "Арсенал" забив четвертий м'яч зусиллями Мейтланд-Найлза і повів - 4:2. Однак "Червоні" відновили паритет завдяки голам Окслейда-Чемберлена і Орігі. Лондонці знову вийшли вперед – блискучий дальній удар вдався Уіллоку. І все ж "Ліверпуль" на 90+4-й хвилині знову зрівняв: Орігі бічними ножицями забив п'ятий м'яч.

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За регламентом додатковий час не проводився, і команди перейшли до серії пенальті, в якій більш вдалими виявилися футболісти "Ліверпуля". Мерсисайдці забили всі п'ять 11-метрових, в той час, як у "Канонірів" не забив Себальос.

Варто відзначити, що "Ліверпуль" здобув восьму перемогу в серії післяматчевих пенальті в Кубку ліги, що стало рекордом турніру.

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5 (2:3, 3:2), серія пенальті - 5:4

Голи: 1:0 Мустафі (6, автогол), 1:1 Торрейра (19), 1:2 Мартінеллі (26), 1:3 Мартінеллі (36), 2:3 Мілнер (43, з пенальті), 2:4 Мейтленд-Найлс (54), 3:4 Окслейд-Чемберлен (58), 4:4 Орігі (62), 4:5 Уіллок (70), 5:5 Орігі (90+4).

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 5:5

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в англійській Прем'єр-лізі був встановлений неймовірний футбольний рекорд.

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