Кафельников про розгром Росії в Лізі націй: весь наш футбол – це ганьба

Експерша ракетка світу Євген Кафельников, який є шанувальником московського "Спартака", назвав ганьбою весь російський футбол після розгромної поразки від Сербії в Лізі націй.

У коментарі виданню "Спорт-Експрес" він розповів, що причиною цього є ліміт на легіонерів. За його словами, поки його не скасують, команди з РФ будуть невдало виступати як на клубному рівні, так і на рівні збірних.

"Зараз ми опустилися в реалії, в яких перебуваємо. Наші футболісти не прогресують, йде стагнація. Я багато разів називав причину – ліміт на легіонерів. Поки це буде діяти, нічого хорошого на нас не чекає ні на клубному рівні, ні на рівні збірних. Весь російський футбол – ганьба за великим рахунком. Одна поразка не робить його ще більш ганебним, ніж він є насправді", – заявив Кафельников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії програла Сербії з рахунком 0:5 і не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй. Крім того, ця поразка призвела до падіння команди в третій кошик перед жеребкуванням відбіркового турніру на ЧС-2022 в Катарі.