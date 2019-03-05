Кадри Шевченка: 5 приводів посперечатися про склад збірної України

До старту відбору Євро-2020 залишається більше трьох тижнів, але Андрій Шевченко не став зволікати із заявкою збірної України — ФФУ вже опублікувала весь список гравців на найближчі матчі з Португалією та Люксембургом.

Зігравши останній матч чотири місяці тому (товариський із Туреччиною), щодо складу збірної було чимало гострих питань. Та й "дружня" Ліга Націй підійшла до кінця, прийшла пора з усією відповідальністю братися за офіційну кваліфікацію ЧЄ. Шевченко ж виступив прагматично — жодного новачка й лише перевірені бійці. Але в той же час є про що посперечатися.

Новини Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України

OBOZREVATEL розглядає заявку збірної України на найближчі матчі з Португалією (22 березня) і Люксембургом (25-го) й розбирає суперечливі моменти у формуванні обойми національної команди.

Фух, Ракицького не викликали. Але хто замість нього?

Нинішній список цікавив здебільшого лише через Ярослава Ракицького — викличуть чи ні? Після переходу в "Зеніт" вболівальники чимало "смакували" це питання, а Шевченко і ФФУ до останнього не розкривали карти, залишаючи сумніви.

Ярослав Ракицький у футболці збірної України

Але в підсумку Ракицького таки немає, що одразу полегшило безліч душ. У збірній уникли конфронтації на різних фронтах, а фанати отримали додатковий мотив згуртуватися навколо гасла: "В Україні не буде гравців з Росії". І хоча Ярослав був одним із лідерів у плані гри, українські вболівальники все ж раді не бачити його в синьо-жовтій футболці після трансферу в Санкт-Петербург.

Але якщо турботи уболівальників на цьому закінчилися, то у Шевченка продовжує боліти голова. Тренеру тепер варто визначитися з новим основним центрбеком, створивши зв'язку центральних захисників (швидше за все, з Микитою Бурдою). І поки дуже важко сказати напевно, хто замінить Ракицького в збірній.

Шабанов радує після зими, та чи надовго?

Виклик Шабанова — це перша відповідь на попереднє запитання про Ракицького. Ну і в цілому місце захисника у збірній вписується в логічний ланцюжок: повернувся в основу "Динамо" — грав надійно — здобув декілька важливих перемог із командою (зокрема й у єврокубках) — отримав виклик від Шевченка.

Артем Шабанов (праворуч) може отримати новий шанс у збірній України

Шабанов дійсно зараз дуже добре закриває центр оборони "Динамо" разом із Бурдою, що дає серйозний привід використовувати цю зв'язку і в збірній. Проте є два "але". Перше — у футболіста дуже мало досвіду серйозних матчів (та й у цілому в цьому сезоні Артем "глухо" сидів на лавці). Коли кияни потрапили під тиск "Олімпіакоса" в ЛЄ в Афінах, саме Шабанов "привіз" перший гол греків і в багатьох моментах виглядав не так переконливо. Так, потім виправився, але якби суперник був сильнішим, усе могло б статися інакше.

А по-друге, варто поцікавитися: "Як довго Шабанов гратиме в основі "Динамо"? Коли після травми повернеться Тамаш Кадар, Артем напевно знову сяде в запас, оскільки зв'язка Бурда-Кадар восени виглядала дуже переконливо, і Шабанов явно не сильніший за Бурду чи Кадара. Тому і в збірній на нього не зроблять ставку на далеку перспективу. А з Португалією і Люксембургом разом із Бурдою, швидше за все, зіграє Кривцов (або ж Матвієнко).

Питання лівого захисника й далі інтригує

Віталій Миколенко, Едуард Соболь та Олександр Зінченко — кадри зі списку, покликані закрити позицію лівого бека в збірній України. Але хто б із цієї трійки не вийшов на перші матчі відбору Євро-2020, рішення буде спірним.

Едуард Соболь (зліва) взагалі не викликався в збірну України на матчі Ліги Націй

Зінченка тут все ж варто відсіяти, адже у Шевченка Олександр грає в центрі півзахисту, а не на фланзі захисту, як у "Ман Сіті". У збірній і без Зінченка вистачає захисників, а потенціал вихованця "Шахтаря" в національній команді хочуть використовувати в "коктейлі" з гри Малиновського, Марлоса і Коноплянки. Хіба що Шевченко знову наважиться зіграти в три центральні з двома фланговими латералями (одним із яких може бути Зінченко), але це дуже малоймовірно.

Залишається Миколенко та Соболь. Так, другий у 2018-му взагалі випав із поля зору (і, здавалося, надовго зі збірної), але в чеському "Яблонці" відвоював постійне місце в основі й почав впевнено грати. Втім, тут багато сумнівів — чи дозволить Соболю гра в посередньому чемпіонаті не в найкращій його команді тягнути рівень кваліфікації ЧЄ? Або виклик Соболя — це більше аванс із наміром подивитися на гравця і дати йому новий шанс?

Тому для "старту" збірної залишається тільки Миколенко, який лише восени закріпився в основі "Динамо". Але поки Віталій не підводить і показує дуже зрілу, як для свого віку, гру. Тепер йому "зелене світло" і в збірній, залишається тільки не підкачати — себе і, в першу чергу, команду.

Віталій Миколенко (зліва) в складі юнацької збірної України

Найцікавіше, що в день публікації заявки збірної свій матч в Іспанії проводив ще один потенційний фланговий захисник "синьо-жовтих" — Василь Кравець. Вихованець "Карпат" раніше вже отримував виклик від Шевченка, а взимку пішов на підвищення з Сегунди до Прімери в "Леганес". І якщо проти "Валенсії" Кравець дебютував непоказно, то з "Леванте" по-хорошому ошелешив усіх. "Шевченко викликав не того гравця" — повсюдно почали у такий спосіб підтримувати Кравця фанати "Леганеса", де українця напевно випустять в основі й на наступні поєдинки чемпіонату.

Безус зробив заявку, але поки отримав лише аванс

Картина Романа Безуса і збірної України — одна з найдраматичніших в новій історії українського футболу. На початку 2010-х тоді ще молодий-перспективний хавбек "Ворскли" був дуже близький до збірної, але в підсумку фактично пролетів повз неї. У 2011-му Роман потрапив на пам'ятний матч-відкриття НСК "Олімпійський" із Німеччиною (3:3), але Блохін випустив Безуса в опорній зоні (а не на звичній атакуючій позиції), через що Роман майже провалив матч і залишив погане враження про себе.

Роман Безус (зліва) відмінно почав сезон у "Сент-Трюйдені"

До нинішнього сезону Безуса вже ніхто не чекав в збірній, але осінні виступи в "Сент-Трюйдені" та перехід у "Гент" змусили тренерів національної команди задуматися. Роман знову повернувся у велику гру, налагодив пас і став однією з важливих фігур в атаці "СТ". З переходом же в "Гент" українець також видав декілька непоганих поєдинків (нехай і неповних), а в півфіналі Кубка Бельгії двічі виручив "Гент".

Але все це поки лише "впевнена заявка", а не "детальне резюме" для потрапляння в збірну. Після того кубкового матчу у Безуса разом із усім "Гентом" почалися проблеми — 3 гри без перемог із поразками від суперників, які очевидно нижчі за рівнем. Українець же останні свої чотири матчі то виходив на заміну, то був замінений. Але в підсумку тренер вирішив піти на кардинальні зміни й посадив Романа на лавку, а "Гент" почав перемагати (2 перемоги в 2-х матчах). І поки загальний стан Безуса залишається загадкою, та емоційний фон — не на користь Романа.

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Якщо брати весь сезон загалом, то Безус безперечно заслужив увагу Шевченка. Але актив хавбека взимку 2019-го замалий, щоб розраховувати на ігровий час у перших офіційних матчах відбору, коли важливо почати з хорошого результату. В збірній Безусу перш за все дають зрозуміти — є увага і можливість для адаптації, буде й шанс. Але якщо гравець не завоює стабільне місце в основі "Гента", то не буде й викликів у збірну.

Зозуля ожив, але чи достатньо цього для збірної?

У резервному списку збірної виявився і Роман Зозуля — нападник, який востаннє зіграв за збірну лише 6 хвилин у матчі з Косово в 2016-му. Після того й історії з невдалим переходом у "Райо Вальєкано" на Зозулі в збірній всі поставили хрест.

Роман Зозуля (ліворуч) був основним форвардом "синьо-жовтих" на Євро-2016

Але Роман тихо-гладко, можна сказати, "задніми дворами" знову пробився на авансцену. Зозуля не одразу, але став своїм в одній із кращих команд Сегунди "Альбасете", а незабаром почав і регулярно забивати. Українець повернув форму й, головне, гольове відчуття, вписавшись у схему з двома нападниками. Як підсумок — 7 голів у сезоні, 5 із яких припадають у період на листопад-лютий. І якби українець ще не хапав скільки жовтих-червоних карток (хоча є підозри, що арбітри явно упереджені до Зозулі), голів було б ще більше.

Тому, з огляду на гострий дефіцит форвардів в Україні, Зозуля заслужено опинився в збірній. Але нині на полі Роман навряд чи допоможе "синьо-жовтим". Це більше "план Б", якщо буде потрібно вдаватися до екстрених заходів. Ну і якщо Зозуля таки виявиться в основній обоймі, то це відмінна допомога досвідом і харизмою для молодих збірників і того ж Яремчука.

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