Кадиров розповів, що зробить з Кокоріним і Мамаєвим

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що перевиховати російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва, якщо вони перейдуть в грозненський ФК "Ахмат".

"Футболісти усвідомили свою провину, покаялися. І це теж приклад для всіх. Для збірної Росії буде великим збитком, якщо їх посадять. Я сказав, якщо вони перейдуть в" Ахмат ", ми їх перевиховаємо, та й ми знайшли б хороших футболістів", - цитує Кадирова ТАСС.

Рамзан Кадиров

Мамаєв і Кокорін стали фігурантам двох кримінальних справ за статтею про хуліганство. Також був затриманий молодший брат Кокоріна. 19-річний Кирило Кокорін - в числі трьох співучасників, особи яких слідчим вже вдалося встановити.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Олександр Кокорін і Павло Мамаєв вранці 8 жовтня в одній з кав'ярень Москви побили чиновника Мінпромторгу Росії.

Незадовго до цього футболісти, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, разом з друзями завдали черепно-мозкову травму водію провідною Першого каналу Ольги Ушакової.

Футболістам було відмовлено в перекладі під домашній арешт . Спортсмени продовжать міститися в Бутирській в'язниці.