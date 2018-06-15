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Чемпіонат світу 2018
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Кабан-екстрасенс зробив несподіваний прогноз по ЧС-2018

1.6тЧитати новину російською

Кабан-екстрасенс на призвісько "Містичний Маркус", що живе на фермі в одному з англійських містечок і знаменитий тим, що не помиляється в своїх прогнозах, передбачив півфіналістів ЧС-2018, інформує Metro.

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Процедура виглядала так: перед кабаном розклали яблука з прапорцями різних країн. Кабан з'їв чотири з них, з прапорами Бельгії, Аргентини, Нігерії та Уругваю. Саме ці збірні, за прогнозом Маркуса і вийдуть до півфіналу ЧС-2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився прогноз Жозе Моуріньо на підсумки ЧС-2018.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
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