Кабан-екстрасенс зробив несподіваний прогноз по ЧС-2018

Кабан-екстрасенс на призвісько "Містичний Маркус", що живе на фермі в одному з англійських містечок і знаменитий тим, що не помиляється в своїх прогнозах, передбачив півфіналістів ЧС-2018, інформує Metro.

Процедура виглядала так: перед кабаном розклали яблука з прапорцями різних країн. Кабан з'їв чотири з них, з прапорами Бельгії, Аргентини, Нігерії та Уругваю. Саме ці збірні, за прогнозом Маркуса і вийдуть до півфіналу ЧС-2018

There & # 39; sa pig called Mystic Marcus and he has 100% world cup prediction success https://t.co/dvGVDjhpMo via @MetroUK pic.twitter.com/p02DOPesHn & mdash; Richard HP (@richardhp) 15 червня 2018 р