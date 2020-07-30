Йому їх ставити не треба, – Суркіс про завдання Луческу в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 12:52, 30.07.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що головним завданням, яке стоїть перед Мірчею Луческу, є повернення команді колишньої слави.

"Завдання Мірчі ставити не треба. Він розуміє, що треба відродити колишню славу київського "Динамо". У нього в крові одне – перемагати. Вважаю, що таку фігуру було дуже важко запросити в Україну. Я сподіваюся, що "Динамо" вийде на новий якісний рівень", – сказав Суркіс-молодший під час офіційної презентації Луческу в якості тренера киян.

Він також зазначив, що перечитав усю пресу за останні 12-13 років і не знайшов там випадів з боку румунського фахівця на адресу "Динамо" та його вболівальників, тому всі образи потрібно залишити в минулому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим новачком команди при Луческу може стати 19-річний захисник європейської збірної.

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