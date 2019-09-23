"Йому було 18..." Суркіс зробив зізнання про Ахметова

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що якби не суперництво з донецьким "Шахтарем", то він був би у близьких взаєминах із президентом "гірників" Рінатом Ахметовим.

"Я його знаю давно, йому було років 18. Якби не футбол, вважаю, ми були б близьким друзями. У його День народження хочу побажати йому міцного здоров'я, серцевого м'яза, щоб він витримував те, що витримую я. Ми з ним займаємося однією, нелегкою справою. Коли його команда виграє – він найщасливіша людина. Коли моя команда програє – я найнещасніша людина. І навпаки. Він зумів зберегти команду, і в нашому чемпіонаті є інтрига. В тому, що є донецький "Шахтар", є київське "Динамо" і є інші команди", – цитує Суркіса сайт каналів "Футбол 1/2".

Ігор Суркіс "Динамо" Київ від Шурика

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про мрію Ріната Ахметова, який 21 вересня відсвяткував 53-й день народження.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!