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2 вересня • оновлено в 19:28
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"Його не буде": Шевченко повідомив важливу новину про Коноплянку

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко анонсував трансфер Євгена Коноплянки з німецького "Шальке".

Напередодні матчу відбору Євро-2020 з Литвою (7 вересня) наставник "жовто-синіх" повідомив, що півзахисник пропустить тренування національної команди.

"Я дуже сподіваюся, що його трансфер відбудеться. Його не було буде тренуванні, він вирішує це питання. Конкретної інформації з цього приводу немає, але я сподіваюся, що все вирішиться якнайкраще", – цитує Шевченка кореспондент OBOZREVATEL.

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Євген Коноплянка та Андрій Шевченко

Євген Коноплянка та Андрій Шевченко

Говорячи ж про майбутній поєдинок у Вільнюсі, наставник збірної нагадав підопічним про головне завдання на відбір. "Перед початком циклу було поставлено завдання потрапити на ЧЄ. Це головне, над чим працює вся команда ФФУ. І не важливо, будемо ми лідерами або вийдемо на ЧЄ просто так", – підкреслив тренер українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в Україні.

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Тема
Євро-2020
Особи
Євген Коноплянка Андрій Шевченко
Теги
збірна України з футболу ФК Шальке-04
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