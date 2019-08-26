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"Йдуть на спад": Луческу виніс вердикт українським футболістам

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Ексголовний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу поділився думкою про те, чому українські молоді футболісти не можуть розвинути свій потенціал.

"Українські гравці в юнацькому віці набагато кращі за багатьох інших у центральній Європі. Від 17-ти до 20 років вони можуть вигравати всі чемпіонати. Вони раніше дорослішають. Це величезна проблема українського футболу - що трапляється з гравцями в період від 19 до 21 року", - зазначив румунський фахівець в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Приклад, який навів Луческу - півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко.

Віктор Коваленко

Віктор Коваленко

ФК "Шахтар"

"Колись казав, що Коваленко може стати краще гравцем, ніж Шевченко. По тому, як він стартував, як виступав у молодіжній Лізі чемпіонів. Дуже талановитий футболіст, але потім якось знітився. Пов'язую це з проблемами з психологією, типовими для українських футболістів. Якщо в світі після 19 років молодь росте як професіонали, в Україні цей професіоналізм йде на спад", - сказав Луческу.

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На його думку, рівень доходів молодих футболістів не має значення.

"Це не проблема грошей. Швидше проблема навчання і футбольної освіти. Упевнений, рано чи пізно Коваленко розкриється. Спочатку в "Шахтарі" був плеймейкером Жадсон, він пішов - прийшов Мхітарян. Потім Генріха моментально змінив Тейшейра. Так само повинно бути і з Коваленком" , - додав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мірча Луческу захопився грою українського легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

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Мірча Луческу Віктор Коваленко
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