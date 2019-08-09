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"Йде війна, а він туди пішов": лідер "Динамо" згадав про Ракицького

2.2т Читати матеріал російською

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Денис Гармаш розповів про своє ставлення до переходу Ярослава Ракицького з "Шахтаря" в "Зеніт".

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Гармаш торкнувся цієї теми на зустрічі з уболівальниками, яку опублікував YouTube-канал столичного клубу.

"Кожна людина вибирає свою долю. На даний момент це неприємно, що у нас зараз йде війна, а він туди пішов. Але він сам вибирає, сам приймає рішення як йому жити з цим. У даний час, коли у нас в країні йде війна - це неприйнятно. Кожен повинен обирати свою позицію", - зазначив півзахисник" Динамо ".

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Нагадаємо, Ракицький перейшов в "Зеніт" минулої зими і виграв зі своїм клубом чемпіонат Росії. З тих пір гравець не викликався до розташування національної збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий тренер Мирон Маркевич присоромив українських футболістів, які виступають в РФ, нагадавши їм про Донбас.

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Особи
Ярослав Ракицький Денис Гармаш
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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Krass Марк
Krass Марк
Предатель и подлец Ракицкий поехал на кровавые деньги международного террориста
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филипп филипыч
филипп филипыч
у нас сейчас идет война, а он туда ушел. у нас сейчас идет война, а уголь покупаем, у нас сейчас идет война, а товарооборот растет, у нас сейчас идет война, а транзит очень хочется, у нас сейчас идет война, а посольства не закрыты, у нас сейчас идет война, а поезда ходят, у нас сейчас идет война, а .... я так могу долго перечислять)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Serov Oleg, всгд пжл)
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Serov Oleg
Serov Oleg
филипп филипыч, спс
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