"Йде війна, а він туди пішов": лідер "Динамо" згадав про Ракицького

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Денис Гармаш розповів про своє ставлення до переходу Ярослава Ракицького з "Шахтаря" в "Зеніт".

Ярослав Ракицький

Гармаш торкнувся цієї теми на зустрічі з уболівальниками, яку опублікував YouTube-канал столичного клубу.

"Кожна людина вибирає свою долю. На даний момент це неприємно, що у нас зараз йде війна, а він туди пішов. Але він сам вибирає, сам приймає рішення як йому жити з цим. У даний час, коли у нас в країні йде війна - це неприйнятно. Кожен повинен обирати свою позицію", - зазначив півзахисник" Динамо ".

Нагадаємо, Ракицький перейшов в "Зеніт" минулої зими і виграв зі своїм клубом чемпіонат Росії. З тих пір гравець не викликався до розташування національної збірної України.

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