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''Йде своїм шляхом'': київський клуб Прем'єр-ліги позбувся тренера

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Головний тренер футбольного клубу "Арсенал-Київ" В'ячеслав Грозний подав у відставку.

В'ячеслав Грозний

В'ячеслав Грозний

"Ми вдячні В'ячеславу Вікторовичу за допомогу. Він приходив до нас на три місяці, але тепер наші дороги розходяться. Він йде своїм шляхом, ми - своїм. Ми залишаємося друзями і дякуємо йому, що він прийняв команду по ходу чемпіонату в складний момент", - цитує " спортарена " президента клубу Івіцу Піріча.

За словами Піріча, київський клуб Прем'єр-ліги вже зайнявся пошуками нового головного тренера і розглядає кілька кандидатур на вакантну посаду, в тому числі розглядаються кандидатури зарубіжних фахівців. У пріоритеті – вибір на користь тренера з українським паспортом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в літню перерву "каноніри" несподівано звільнили з поста головного тренера Сергія Литовченка, покликавши на його місце італійця Фабріціо Раванеллі.

Раванеллі пропрацював до жовтня, коли його змінив Грозний. У першому ж матчі під його керівництвом "Арсенал" зробив гучну сенсацію в УПЛ.

Особа
В'ячеслав Грозний
Місце
Україна
Тег
ФК Арсенал Київ
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