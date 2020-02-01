Ізраїльський футболіст після стику "встромився" головою в газон

Півзахисник ізраїльського футбольного клубу "Маккабі Хайфа" Сан Менахем отримав страшну травму в матчі чемпіонату країни проти "Маккабі Тель-Авів".

На 17-й хвилині першого тайму проти 26-річного гравця провели настільки жорсткий стик, що Менахем буквально встромився головою в газон і кілька миттєвостей смикався в судомах від болю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападника "Тоттенхема" Сон Хин Міна видалили з поля в матчі 11-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі за страшний фол проти гравця "Евертона" Андре Гомеша.

На 77-й хвилині матчу форвард Південної Кореї в підкаті в'їхав в ноги півзахисникові "ірисок", після чого кісточка португальця виявилася зламана. Побачивши це, Сон розплакався і схопився за особу.

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