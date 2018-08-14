"Вигнанець-алкоголік": Алієв відверто висловився про кар'єру у "Динамо"

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв різко відреагував на розмови про його постійні порушення режиму під час кар'єри у столичному клубі. На думку півзахисника, негативний імідж був створений засобами масової інформації. При цьому він не приховував, що дійсно мав проблеми з алкоголем.

"Люди зробили з мене вигнанця-алкоголіка. Я міг піти погуляти, піти посидіти, піти випити. Але не щодня я пив і напивався. Це все розкрутили журналісти і підлі язики. Я не алкоголік. Так, міг піти посидіти. Чому не писали, коли я грав, забивав. Лише алкоголь, алкоголь... Як я хотів, так я і жив. Я не золота людина, я дозволяв собі розслабитися. Але не так, як говорять і пишуть про це", - заявив Алієв, відповідаючи на запитання читачів сайту Sport.ua.

Протягом ігрової кар'єри Алієв виступав за "Борисфен", київське "Динамо", запорізький "Металург", московський "Локомотив", "Дніпро", "Анжі", "Рух", "Тараз", а також аматорські клуби. В активі Олександра 28 матчів і 6 забитих м'ячів за національну збірну України з футболу.

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