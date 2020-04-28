"Їв оселедець": Алієв відповів на критику Левченка

Михайло Морозов Футбол 10:28, 28.04.2020

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував слова свого експартнера по збірній України Євгена Левченка, який розкритикував його YouTube-канал "Кент".

"У кожної людини є думка. Але мені було неприємно, тому що з людиною разом у збірній грали, разом захищали честь країни. Я ж не кажу, як він коментує на каналі "Футбол". Якщо він так сильно розуміється на футболі, то чому коли ми були в збірній, Лева сидів на лавочці, грав на гітарі, а ми з кентом (з Артемом Мілевським – Ред.) захищали честь країни. Він ще оселедець постійно привозив. Сидів на лавці, грав на гітарі та їв оселедець", – сказав Алієв під час прямого ефіру на YouTube-каналі "Міля".

Олександр Алієв та Артем Мілевський

Він також додав, що якщо Левченку щось не подобається в його каналі, то він міг сказати про це особисто, а в пресі промовчати, а не "піаритися" за рахунок Олександра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Левченко жорстко пройшовся по YouTube-каналу Алієва, пояснивши, що змушує людей його дивитися.

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