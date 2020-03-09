Італія вимагає скасувати матчі Ліги чемпіонів та інших турнірів

Національний олімпійський комітет Італії (CONI) закликав скасувати всі спортивні змагання на території країни до 3 квітня.

Організація виступила з такою вимогою через епідемію коронавіруса. Станом на ранок 9 березня Італія була лідером Європи за смертністю від хвороби – кількість жертв наблизилася до 400, що і змусило CONI виступить з такою заявою.

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При цьому комітет поки не може вплинути на проведення міжнародних турнірів – футбольних і баскетбольних єврокубків (Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Євроліги) та інших змагань. Тому вони пройдуть за графіком, проте без глядачів.

"Все командні спортивні змагання припинені на всіх рівнях до 3 квітня 2020 року. Для дотримання цього пункту уряд повинен видати конкретний указ прем'єр-міністра", – йдеться в заяві CONI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції взяли жорстке рішення по матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською "Боруссією". Крім того, в Греції внесли кардинальні зміни в проведенні церемонії запалювання олімпійського вогню перед Іграми в Токіо.

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