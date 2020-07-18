Італія відкриє стадіони для вболівальників: названі терміни

Максим Іншаков Футбол 11:41, 18.07.2020 Оновлено: 12:14, 18.07.2020

Уряд Італії готовий відкрити футбольні стадіони для глядачів у вересні 2020 року, коли почнеться новий сезон, заявив на пресконференції міністр спорту країни Вінченцо Спадафора.

Планується дозволити використовувати лише частину глядацьких місць. Уболівальників на трибунах будуть розміщувати з урахуванням соціальної дистанції, на відстані більше метра один від одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією", який відбувся 19 лютого на міланському "Сан-Сіро", назвали головною причиною спалаху коронавiрусу в Італії.

14 липня стало відомо, що Італія має намір продовжити термін дії карантинних заходів до 31 липня поточного року.

Станом на момент публікації новини в Італії зафіксовано 243 967 випадків COVID-19, 35 тисяч з яких – летальні. 196 483 пацієнти одужали.

Нагадаємо, раніше в Італії через пандемію ввели тимчасову заборону на в'їзд із 13 країн, що не входять до Євросоюзу.

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