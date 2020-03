Італійські футбольні чиновники збираються звернутися до керівництва УЄФА з проханням перенести початок чемпіонату Європи 2020 року.

Як повідомляє відомий журналіст Ніколо Скіра у себе в Twitter, у зв'язку з тим, що всі спортивні заходи в країні скасовані до 3 квітня, Італія попросить посунути старт Євро-2020 на кілька тижнів або перенести на 2021 рік. В іншому випадку вони не встигнуть дограти Серію А до 24 травня. Це крайня дата, до якої повинні завершитися всі національні першості країн перед чемпіонатом Європи.

Tira aria di sospensiva per i campionati fino al 3 aprile. Se il Consiglio Federale martedì opterà per questa soluzione , la Lega di #SerieA chiederà all ' #UEFA di far slittare Euro2020 di un paio di settimane o al 2021. In quel caso la A si giocherebbe nel mese di giugno . # CoVid19