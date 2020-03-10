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10 березня • оновлено в 10:45
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Італія попросить УЄФА перенести Євро-2020

1.8т
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Італійські футбольні чиновники збираються звернутися до керівництва УЄФА з проханням перенести початок чемпіонату Європи 2020 року.

Як повідомляє відомий журналіст Ніколо Скіра у себе в Twitter, у зв'язку з тим, що всі спортивні заходи в країні скасовані до 3 квітня, Італія попросить посунути старт Євро-2020 на кілька тижнів або перенести на 2021 рік. В іншому випадку вони не встигнуть дограти Серію А до 24 травня. Це крайня дата, до якої повинні завершитися всі національні першості країн перед чемпіонатом Європи.

В Італії призупинили всі спортивні змагання до 3 квітня

В Італії призупинили всі спортивні змагання до 3 квітня

New York Post

Нагадаємо, що Національний олімпійський комітет Італії (CONI) закликав скасувати всі спортивні заходи на території країни до 3 квітня. Прем'єр-міністр держави Джузеппе Конте цю ініціативу підтримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції прийняли жорстке рішення по матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською "Боруссією". Крім того, в Греції внесли кардинальні зміни в проведенні церемонії запалювання олімпійського вогню перед Іграми в Токіо.

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Теми
Чемпіонат Італії Євро-2020 Коронавірус
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