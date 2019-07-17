"Італійці записували": російський тренер захопився Лобановським

Головний тренер московського "Локомотива" і екснаствнік київського "Динамо" 72-річний Юрій Сьомін завжди з повагою ставився до легендарного Валерія Лобановського і вважає його брилою тренерського цеху.

"Валерій Васильович - унікальний тренер, який випереджав час. У нього на тренуваннях італійці сиділи і записували, що він робить. Це ще раз говорить про те, що радянська школа тренерів дуже висока. Мені говорили, що проїжджаючи повз церкву Лобановський завжди хрестився. У кожного свої традиції. І у мене свої є. А ось які, нікому не скажу ", – цитує Сьоміна З – Е.

1975 рік. Валерій Лобановський з Суперкубком УЄФА

Як повідомляв OBOZREVATEL, видатний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський зайняв 6-е місце в топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу.

А очолив рейтинг, за версією авторитетного журналу France Football, екснаставник амстердамського "Аякса" і "Барселони" голландець Рінус Міхелс, друге місце зайняв шотландець сер Алекс Фергюсон, третє - у італійця Аріго Саккі.

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