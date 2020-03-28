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28 березня • оновлено в 12:54
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Італійський тренер зробив тату з прапором і гербом України через любов до нашої країни

1.4т
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Асистент головного тренера збірної України з футболу Андреа Малдера заявив, що зробив татуювання з прапором і гербом України через любов до нашої країни.

"Одного разу ми з тренерським штабом обговорювали групу відбору. Я сказав: "Якщо ми вийдемо на Євро, я зроблю тату з українською символікою". Я дотримав слова. Можу сказати, що я дуже щасливий носити на своєму тілі український прапор. Україна – частина моєї життя. Я – українець і італієць", – цитує Малдеру телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз (9-3) виклала фото з прапором України з лікарні після бою на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Бразилії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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