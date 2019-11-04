Італійський помічник Шевченка зробив неординарний вчинок заради України

Помічник головного тренера збірної України з футболу Андреа Малдера відзначився незвичайним вчинком.

Андреа Малдера Instagram Андреа Малдер

48-річний італійський фахівець, який є помічником Андрія Шевченка в національній команді, набив герб України на тлі національного прапора.

Підписники тренера в Instagram позитивно оцінили його сміливий вчинок. "Bravo!", "Розкішно, велика повага", "Great tatto", "Бачу, сину, що не москаль", "Grazie, Andrea! Слава Україні!" – пишуть вболівальники української команди в коментарях.

Малдера працює зі збірною України з липня 2016 року. Він виконує обов'язки тренера-аналітика. До цього працював аналітиком дитячо-юнацької команди італійського "Мілана".

Нагадаємо, збірна України після феєричної перемоги над командою Португалії достроково завоювала перше місце у відбірковій групі й вийшла до фінальної частини Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України здійснила ривок у рейтингу ФІФА.

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