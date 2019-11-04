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4 листопада • оновлено в 17:08
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Італійський помічник Шевченка зробив неординарний вчинок заради України

5.7т Читати матеріал російською

Помічник головного тренера збірної України з футболу Андреа Малдера відзначився незвичайним вчинком.

Андреа Малдера

Андреа Малдера

Instagram Андреа Малдер

48-річний італійський фахівець, який є помічником Андрія Шевченка в національній команді, набив герб України на тлі національного прапора.

Підписники тренера в Instagram позитивно оцінили його сміливий вчинок. "Bravo!", "Розкішно, велика повага", "Great tatto", "Бачу, сину, що не москаль", "Grazie, Andrea! Слава Україні!" – пишуть вболівальники української команди в коментарях.

Малдера працює зі збірною України з липня 2016 року. Він виконує обов'язки тренера-аналітика. До цього працював аналітиком дитячо-юнацької команди італійського "Мілана".

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Тег
Збірна України з футболу
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Напоминает кусок украинского флага, по которому потоптались российские оккупанты.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
"...набив герб України на тлі(???) національного прапора."Это где? На шкурке что-ли.
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Татуху он набил на заднице.Другого места для неё просто не существует.
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