Італійський клуб зробив "Динамо" покращену пропозицію щодо "нового Шевченка"

Футбольний клуб "Болонья" зробив нову пропозицію "Динамо" щодо нападника Владислава Супряги.

Італійська команда збільшила суму пропозиції щодо трансфера, запропонувавши більше 10 млн євро плюс бонуси, повідомляє Tuttomercatoweb. Трансферне вікно в Італії закривається 5 жовтня.

Раніше італійці хотіли взяти Cупрягу в оренду за 2 мільйони євро з обов'язковим правом викупу через рік за 7,5 мільйона.

"Динамо" ж спочатку просило за 20-річного футболіста збірної України 12-13 мільйонів євро.

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів у "Дніпрі-1". Він взяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі і збірній країни, заявив, що Супряга може стати "новим Шевченком".