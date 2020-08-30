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Італійці зробили безглузду пропозицію "Динамо" щодо "нового Шевченка"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,6 т.
Владислав Супряга

Владислав Супряга (в білому) в матчі "Динамо" – "Аякс".

Футбольний клуб "Болонья" зробив нову пропозицію "Динамо" по нападнику Владиславу Супрязi, викликавши бурхливу реакцію в українських уболівальників.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, італійці пропонують взяти Cупрягу в оренду за 2 мільйони євро з обов'язковим правом викупу через рік за 7,5 мільйона.

"Динамо" ж спочатку просило за 20-річного футболіста збірної України 12-13 мільйонів євро.

За інформацією місцевих ЗМІ, Ігоря Суркіса вкрай не влаштовує такий варіант розвитку подій. Президент "біло-синіх" планує отримати за гравця як мінімум на 1 мільйон більше. Крім того, Ігоря Михайловича не влаштовують такі довгі терміни оплати.

Фанати висміяли таку пропозицію італійського клубу.

"Ні, ну вони реально сміються. Ще б мішок картоплі запропонували. Зрозуміло, що Супряга не вартує 100 мільйонів, але і за лохів ж не потрібно тримати "Динамо Київ", – пишуть користувачі.

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Вболівальники висловилися про пропозицiю "Болоньї" tribuna.com

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Фанати висміяли Болонью

Фанати висміяли Болонью tribuna.com

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів в "Дніпрі-1". Він взяв участь в 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що Супряга може стати "новим Шевченком".

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