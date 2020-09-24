Італійський клуб підвищив пропозицію "Динамо" щодо "нового Шевченка" на 2 млн євро

Італійська "Болонья" поліпшила пропозицію "Динамо" щодо трансфера нападаючого киян Владислава Cупряги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, команда з Бергамо запропонувала за оренду 20-річного футболіста збірної України із зобов'язанням викупу 12 мільйонів євро і бонуси.

За інформацією Скіри, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс на особистій зустрічі з представниками італійського клубу 24 вересня вказав суму в 15 млн євро.

Трансферне вікно в Італії закривається 5 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня "Болонья" збільшила суму пропозиції щодо трансферу, запропонувавши більше 10 млн євро плюс бонуси.

Раніше італійці хотіли взяти Супрягу в оренду за 2 мільйони євро з обов'язковим правом викупу через рік за 7,5 мільйона.

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів у "Дніпрі-1". Він взяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі і збірній країни, заявив, що Супряга може стати "новим Шевченком".