Італійський клуб невдалою фотографією спровокував расовий скандал в Twitter

Захисник футбольного клубу "Торіно" Ніколя Н'Кулу приєднався до акції Black Lives Matter під час матчу 25-го туру чемпіонату Італії проти "Парми".

Камерунський захисник встав на одне коліно і підтримав рух за права темношкірих. Поруч з ним знаходився капітан туринського клубу Андреа Белотті, який залишився в стороні від акції, спокійно стояв і дивився на Н'Кулу.

Твіттер "Торіно" виклав фотографію з вчинком Ніколя з хештегом #blacklivesmatter і шістьма емодзі з кулаками різних кольорів шкіри. Але через дивну композиції кадру здалося, ніби камерунець став на коліно перед Белотті. Цей кадр викликав справжній скандал в коментарях під фото.

"На одній картинці "Торіно" ненароком резюмував привілеї білошкірого населення і систематичну владу білих над чорними. І те, що фото до сих пір не видалили, говорить багато про що. Ганьба"

"Белотті теж потрібно було встати на коліно, а то зараз виглядає так, ніби Н'Кулу схиляється перед Белотті. І все здається расистською картинкою. Багатьом білим людям потрібно приєднуватися [до акції #BLM]. І не з примусу, а тому що вони самі вірять в це "

"Мало що змінилося з першої зустрічі Робінзона Крузо і П'ятниці"

"Тільки п'ятирічний малюк побачить в цій фотографії расизм. Просто поганий вибір, і все"

"Цілковита незручність, яка просуває ідеологію переваги білого населення. Це показує, наскільки "Торіно" заріс расизмом. Власники, сммщік, футболісти і всі, хто стоїть за цією ідеєю, – повно людей. Це ганьба"

"Єдиний, хто допустив помилку, – це сммщік "Торіно", який запостив фотку, а не Белотті. Це було святкування гола, і Белотті чекав, поки партнер встане і закінчить акцію, щоб обійняти його"

"Адмін" Торіно "під наркотою або як ??? Тому що що це за фігня!"

"Торіно" виграв челлендж Black Lives Matter "

"Расизм тільки в ваших головах, це лише причина для розпалювання воєн. Я правда ціную те, що створили в "Торіно". Вони продемонстрували, як нерозумно вірити, що приниження білих людей – єдиний спосіб показати "підтримку". Просто переверни правила – і що? Вийде расизм "

"Якимось чином італійський футбол завжди робить невірно, коли справа доходить до расизму. З усіх фотографій, які у них були,"Торіно" запостив саме чорного, який схилив коліно перед білим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше статуя легендарного бодібілдера і актора Арнольда Шварценеггера постраждала під час чергової акції руху Black Lives Matter.