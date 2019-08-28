Італійський клуб має намір терміново купити Коноплянку

Півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка отримав новий варіант для продовження кар'єри.

Після того, як стало відомо, що перехід 29-річного футболіста у стамбульський "Бешикташ" остаточно зірвався, в гру вступила італійська "Сампдорія".

Євген Коноплянка Image Sport

За інформацією Tutto Mercato Web, клуб із Генуї має намір встигнути оформити трансфер українця за чотири дні до закриття трансферного вікна. Як стверджує джерело, президент "Сампдорії" Массімо Ферреро особисто відправився до Німеччини на переговори щодо придбання Коноплянки.

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Нагадаємо: раніше з'явилася інформація, що "Шальке" згоден відпустити Коноплянку за 3 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка відмовився грати в Росії, поставивши жорстку умову своєму агенту.

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