Італійський клуб домовився з "Шахтарем" про трансфер українця

"Сампдорія" погодила з донецьким "Шахтарем" перехід українського півзахисника Олександра Зубкова, який зараз виступає за угорський "Ференцварош" на правах оренди.

Як повідомляє інформагентство ANSA, італійський клуб, який цікавився нашим співвітчизником ще в січні, заплатить за нього близько 4,5 мільйонів євро. Контракт Зубкова з "гірниками" діє до 30 червня 2022 року, а його трансферна вартість за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 1,2 мільйона євро.

Олександр Зубков (ліворуч)

У нинішньому сезоні він взяв участь у 33 матчах за "Ференцварош" у всіх турнірах, зумівши відзначитися 9 голами і 8 результативними передачами.

Варто відзначити, що "Сампдорія" веде боротьбу за виживання в італійській Серії А, перебуваючи всього в одному пункті від зони вильоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правий захисник "Шахтаря" Богдан Бутко перейшов у польський "Лех" на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону 2019/20.

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