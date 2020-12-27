Італійський гранд зацікавився голкіпером "Шахтаря" – ЗМІ

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін зацікавив скаутів італійського "Інтера", повідомляє Calciomercato.

Керівництво команди хоче знайти гідну зміну основному голкіперу Аміру Хандановичу, якому виповнилося вже 36 років.

На думку преси, після 9 років кар'єри в "Інтері" Ханданович може перейти на пост тренера воротарів. Трубін вразив представників "Інтера", відмінно зігравши в матчі Ліги чемпіонів проти "нерадзуррі".

"Дев'ятнадцятирічний юнак показав гру майбутнього. Багато інсайдерiв позитивно оцінили перспективного двометрового хлопчика, який наділений чудовою спритністю", – йдеться в статті Calciomercato.

У той же час журналісти стверджують, що основною метою італійського гранда є воротар "Удінезе" Хуан Муссо. Трансфер аргентинця обійдеться віцечемпіону Італії приблизно в 30 мільйонів євро. З урахуванням нинішніх коронавірусних реалій, це дуже велика сума для "Інтера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трубін потрапив в символічну збірну п'ятого туру Ліги чемпіонів.