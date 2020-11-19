Італійський гранд розпочав переговори щодо трансферу "нового Шевченка" – ЗМІ
"Мілан" націлився на трансфер нападника "Динамо" Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".
Як повідомляє видання CalcioMercato, клуби вже почали переговори про перехід футболіста, вартість якого кияни оцінюють в 15 млн євро. "Мілан" хоче купити українця та залишити його в оренді в "Динамо" ще на один сезон.
У нинішньому сезоні Супряга є твердим гравцем основного складу. На його рахунку 14 матчах у всіх турнірах, 3 голи і 5 результативних передач. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 7 млн євро.
Нагадаємо, що влітку Владиславом активно цікавилася "Болонья", але тоді їй не вдалося домовитися з "Динамо" про суму відступних за нападника.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський клуб підписав новий контракт з Супрягою.