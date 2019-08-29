Італійський гранд може купити футболіста "Динамо"

Одразу двоє футболістів збірної України — захисник "Динамо" Микита Бурда і нападник "Гента" Роман Яремчук — зацікавили гранда італійської Серії А "Рому".

Як передає "Футбол 24" із посиланням на La Roma 24, якщо про інтерес римлян до 23-річного Яремчука вже було відомо раніше, то прізвище Бурди в контексті можливого переходу з'явилася вперше.

Роман Яремчук (№18) і Микита Бурда (в центрі) можуть перейти в "Рому" ФФУ

Втім, тільки один із двох гравців збірної України зможе перейти в "Рому" — принаймні, під час цього трансферного вікна. Річ у тім, що у "джалороссі" є тільки одна вакантна позиція для гравця не з ЄС.

Зазначимо, що Роман Яремчук шикарно почав сезон-2019/20 — 6 голів і 3 гольові передачі у 8-ми матчах за бельгійський "Гент". Що ж до 24-річного Бурди, то захисник "Динамо" провів у цьому сезоні 7 матчів і забив 1 гол, засмутивши "Шахтар" у Суперкубку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про інтерес "Роми" до капітана "Шахтаря" бразильця Тайсона.

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