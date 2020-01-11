Італійський гранд хоче купити гравця збірної України

Італійська "Рома" відновила інтерес до нападаючого "Шахтаря" Жуніора Мораеса, в трансфері якого особисто зацікавлений колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека.

Як повідомляє агентство RomaPress, шанси на перехід бразильця в січні залишаються низькими з декількох причин: в кандидатурі Мораеса зацікавлені багато європейських клубів; прихід нападаючого "Шахтаря" залежить від Ніколи Калініча, який не потрібен "Ромі", але не хоче йти з команди; у гравця є тільки український і бразильський паспорти, а римляни вже використали усі місця в заявці для футболістів, які не є громадянами ЄС.

Жуніор Мораес святкує гол разом з партнерами по команді Телеканал Футбол

Варто зазначити, що три тижні тому "Болонья" провела переговори з агентом Мораеса, але до офіційної пропозиції справа не дійшла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник "Шахтаря" по 1/16 фіналу Ліги Європи португальська "Бенфіка" придбала півзахисника збірної Німеччини Юліана Вайгля.

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