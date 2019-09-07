"Істотні помилки": Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

Андрій Шевченко

"Перш за все хочеться подякувати вболівальникам, які в такій кількості приїхали сьогодні в Литву. Друге, що хотілося б сказати, також дуже важливо - гра грою, але ми з хлопцями дуже раді сьогоднішньому обміну наших військовополонених. Повірте, ми чимало за цим стежили і дуже раді, що наші хлопці тепер на свободі", - заявив Андрій Миколайович на прес-конференції.

Наставник залишився незадоволений огріхами в обороні.

"Немає сенсу говорити зараз, чи досягли ми топ-рівня чи ні. Такий матч - не показник, і при всіх розкладах у нас теж були помилки в обороні, досить істотні, які треба прибирати. Добре, що ми здобули впевнену перемогу, але нам ще є над чим працювати, щоб рухатися далі", - зазначив тренер.

Шевченко не радив би достроково радіти потраплянню до фінальної частини Євро-2020.

"Я акуратно ставлюся до всіх розмов про попадання на Євро і нашій грі там, якщо ми туди потрапимо. Нас у відборі ще чекають три гри, три дуже непрості гри, в яких ще належить вирішувати свої завдання і набирати очки. Коли ж відбір закінчиться, тоді і будемо дивитися, до чого ми готові і що ми можемо досягти. Поки ж навіть негарно, як на мене, обговорювати питання "що ми будемо робити на Євро?", - підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва - Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

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